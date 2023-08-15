Почти 3 тыс. объектов образования до сих пор не оснащены системами безопасности – МВД

Из более 5,6 тыс. объектов образования в Казахстане 2,9 тыс. до сих пор не оснащены системами безопасности, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства.

«Что касается безопасности на объектах образования. Органами внутренних дел в плановом порядке проверены 5 620 учреждений на оснащенность системой безопасности. По результатам выявлены нарушения на 2 900 объектах, в основном это не соответствие стандартам видеонаблюдения, отсутствие тревожных кнопок, турникетов или лицензированной охраны», - рассказал Кожаев.

По его информации, привлечены к ответственности 24 руководителя, наложены штрафы на 5,4 млн тенге. По остальным в рамках внесенных предписаний принимаются меры по устранению недостатков.

По данным министра просвещения Гани Бейсембаева, на сегодняшний день к центрам оперативного управления органов внутренних дел подключено 83%, или 3 103 из 3 720 школ с контингентом от 300 и более 700 человек.

«Если на начало года было подключено 1 673 школы, то сейчас их 3 103. Однако акиматами Алматинской, Атырауской и Карагандинской областей данная работа ведется недостаточно оперативно. Поэтому данным регионам работу по подключению к ЦОУ необходимо завершить до 25 августа», - сказал он.

Как уточнили в Минпросвещения, в Алматинской области подключено 50%, или 146 из 291 школы, в Атырауской – 70%, или 114 из 162 школ, и в Карагандинской – 74%, или 159 из 216.

Что касается договоров с лицензированными охранными агентствами, то их заключили 84%, или 2 075 из 2 483 школ. Тревожные кнопки установлены в 89%, или в 3 327 из 3 720 школ. Самые низкие показатели отмечаются в Туркестанской области – 69%, Актюбинской области – 78% и Западно-Казахстанской области – 80%.