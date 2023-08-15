До 10 млрд кубометров российского газа будет идти в Узбекистан через Казахстан – Саткалиев

Объемы российского газа, которые транзитом через Казахстан будут направляться в Узбекистан, составят от 1,5 млрд до 10 млрд кубометров, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, все средства, полученные от ПАО «Газпром» за транзит, отечественная компания QazaqGaz будет вкладывать в развитие и ремонт инфраструктуры.

«Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 млрд кубических метров газа. Дальше можно будет умножить (объемы – В.), в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в наличии соответствия от готовности наших российских коллег из “Газпрома” осуществить экспорт газа (в Узбекистан – В.) в необходимом объеме», - сообщил Саткалиев.

По его словам, доходы от транзита позволят Казахстану модернизировать свою газопроводную систему, в том числе газопровод Средняя Азия – Центр, по которому будет идти транзит российского газа в Узбекистан. Кроме того, эти деньги дадут «относительно стабильный денежный доход для реализации ремонтов и инвестиционной программы» компании QazaqGaz, которая будет заниматься этими вопросами.

«Я пока не могу озвучить эту сумму (дохода – В.), это будет зависеть от объемов транзита. Как только индикативный баланс определится, мы уже будем знать, какой объем, и, исходя из этого, скажем, какой объем доходов получит QazaqGaz. Но доходы будут уже в этом году», - заключил глава Минэнерго.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет готов начать транзит российского газа в Узбекистан с 1 октября.