Их готовность составляет менее 50%
В четырех регионах есть угроза срыва подготовки ТЭЦ к отопительному сезону – Минэнерго
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Тамара Вааль, Астана, Власть

В четырех регионах Казахстана существует угроза срыва подготовки ТЭЦ к началу отопительного сезона, так как энергообъекты готовы менее чем на 50%. Такие данные озвучили в министерстве энергетики во вторник по итогам мониторинга теплоцентралей по всей стране.

«Наименьшая готовность (менее 50% - В.) зафиксирована на АО “Риддер ТЭЦ” (Восточно-Казахстанская область – В.), ТОО “ГРЭС ТОПАР” в Карагандинской области; ТЭС ТОО “МАЭК” (Мангистауская область – В.), ТЭЦ-5 ГКП “Кентау Сервис” (Туркестанская область – В.), Жезказганской ТЭЦ ТОО Kazahmys Energy (Улытауская область – В.). На данных энергообъектах отмечается риск срыва подготовки к предстоящему отопительному сезону», - заявили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве отметили, что руководство министерства держит ситуацию на личном контроле, а специалисты на местах делают все необходимое для сокращения допущенных отставаний.
В целом же, по мониторингу Минэнерго, наибольшая готовность, или 70%, определена на АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-1» и «ТЭЦ-2», Шымкентская ТЭЦ АО «3-Энергоорталык», ТОО «Степногорская ТЭЦ», АО «Актобе ТЭЦ», Уральская ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго», Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда-Энергоцентр», ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК», ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», ТЭЦ ТОО «Текелийский энергокомплекс», ТЭЦ-1 ГКП «Костанайская ТЭК», Павлодарская ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» и ТЭЦ-1 города Семей ГКП «Теплокоммунэнерго».

«На данных объектах завершены все запланированные ремонтные работы, ведется подготовка оборудования», - объяснили в Минэнерго.

Средняя готовность от 50% до 70% зафиксирована на объектах: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО «Алматинские электрические станции», АО «Атырауская ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ», ТОО «Усть-Каменагорская ТЭЦ», ТЭЦ-4 АО «Таразэнергоцентр», ТЭЦ ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Энергоцентр», Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy», ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау», ГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLS», г. Темиртау, Рудненская ТЭЦ АО «ССГПО», ТЭЦ ГКП «Аркалыкская ТЭК», ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго» и ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». В Минэнерго отметили, что по указанным ТЭЦ есть необходимое оборудование для начала отопительного периода, но еще не завершены ремонтные работы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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