Незаконно выданный при Ахметжане Есимове земельный участок в Алматинской области вернули в госсобственность

Прокуратурой города Алматы в ходе анализа выявлен незаконно полученный земельный участок, специализированный межрайонный экономический суд города вернул его государству, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В 2014 году, при расширении границы Алматы, участок было решено включить в состав города. Его получило для ведения подсобного хозяйства ТОО «Международная ассоциация клубов». Решение о возвращении участка было принято, поскольку компания не оплатила кадастровую стоимость земельного участка.

Решение суда пока не вступило в силу.

В апреле 2014 года занимавший тогда пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о расширении границ Алматы. В состав города включили 23 200 гектаров земель Алматинской области. Ссылаясь на аналогичный опыт властей Астаны, бывший аким города Ахметжан Есимов поручил ограничить выдачу этих участков для строительства частных домов в пользу «государственных нужд».

Соучредителем ТОО "Международная ассоциация клубов" является генерал-майор Павел Новиков, который на протяжении многих лет руководил центральным спортивным клубом армии Казахстана.