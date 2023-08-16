Незаконно выданный при Ахметжане Есимове земельный участок в Алматинской области вернули в госсобственность

Его стоимость оценили в 7 млрд тенге
Прокуратурой города Алматы в ходе анализа выявлен незаконно полученный земельный участок, специализированный межрайонный экономический суд города вернул его государству, сообщила пресс-служба надзорного органа.
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