С октября АИ-95 начнут выпускать на Шымкентском НПЗ
Первую партию бензина АИ-95 из России завезут в Казахстан до конца августа – Минэнерго
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Первую партию бензина марки АИ-95 Казахстан намерен импортировать из России до конца августа в объеме 19 тыс. тонн, сообщил в четверг журналистам в ходе поездки на ТЭЦ Экибастуза вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«В соответствии с индикативными балансами, которые были подписаны между двумя министерствами (России и Казахстана – В.), на этот год у нас предусмотрен импорт 40 тыс. тонн АИ-95. На сегодняшний день соответствующие контракты заключены дочерней организацией нашей национальной компании “КазМунайГаз”. Импорт будет осуществлен в августе», - сообщил Аккенженов.

Объем первой партии составит около 19 тыс. тонн и, как добавил вице-министр, скорее всего, это будет «разовая акция», на пару месяцев. В целом же в октябре Казахстан намерен начать выпуск бензина марки АИ-95 на мощностях Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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