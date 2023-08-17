Общественники выступили против строительства АЭС в Алматинской области

17 августа на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека общественники выступили против строительства атомной электростанции в селе Улкен Алматинской области. Они требуют провести общенациональный референдум или объявить мораторий на строительство АЭС.

«На сегодня, мы считаем, до сих пор нет ни правовой базы электростанции, ни технико-экономического обоснования, никаких грамотных финансовых отчетов, нет прозрачности для общественности о том, сколько будет стоит АЭС, во что она обойдется народу Казахстана в этот кризис (…) Будет референдум или нет, но надо запретить и объявить мораторий на строительство АЭС, потому что есть альтернативные источники, современные, дешевые и экологичные, что и нам нужны», - высказалась журналист Анар Аккозы.

Экономист Марат Абдурахманов заявил, что вместо строительство АЭС экономически выгодно было бы построить солнечную батарею и ветрогенераторы.

Общественник Мейірхан Абдуманапов обеспокоен нехваткой воды в озере Балхаш, рядом с которым планируется строительство атомной электростанции.

«Озеро Балхаш маленькое, но тем не менее его состояние влияет на пять областей страны. Если АЭС будет строить Россия, она не может обеспечить безопасность. Страна находится под санкциями, они многое оборудование брали у других стран. Подписание соглашения со страной-агрессором равносильно тому, что мы подвергаем себя опасности», - считает общественник.

Юрист Мадина Кукетаева считает общественные обсуждения, которые должны пройти 22 августа в селе Улкен в Алматинской области, нелегитимными, и в первую очередь, по ее мнению, важен вопрос безопасности.

«Обслуживание АЭС не обеспечивает безопасности. Мы сейчас не можем обеспечить безопасность в строительстве жилых комплексов, не можем обеспечить в строительстве ТЭЦ, о каком АЭС можно говорить?» – сказала Кукетаева.

22 августа в селе Улкен Алматинской области пройдут публичные общественные слушания по вопросу строительства АЭС. Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявлял, что решение по строительству атомной электростанции в Казахстане будут принимать без учета мнения населения и не будут выносить этот вопрос на референдум. Позднее глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов выразил сомнения в целесообразности строительства АЭС в Казахстане. Он не уверен, что государству будет посилен тот тариф, который установят после строительства объекта, поскольку его стоимость может составить несколько миллиардов или даже десятков миллиардов долларов. А сегодня министр энергетики Алмасадам Саткалиев заверил, что в случае, если решение о строительстве АЭС в Казахстане будет принято, мнение населения будет учитываться. Также он утверждает, что количество людей, поддерживающих вопрос строительства АЭС, существенно выросло, потому что население получило информацию о технологиях и безопасности проекта.