Авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию

АО «Самрук-Казына» объявило о старте открытого конкурса по реализации от 49% до 100% акций Qazaq Air. Как сообщается на сайте авиакомпании, минимальная цена акций составляет 10,2 млрд тенге, заявки от инвесторов принимаются до 28 сентября.

«Созданная государством в 2015 году новая авиакомпания Qazaq Air, достигнув положительной операционной прибыли по итогам 2022 года, подлежит приватизации до конца текущего года в соответствии с планом приватизации, утвержденным правительством Казахстана. Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов Qazaq Air, увеличение флота и внедрение инновационных решений», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На сайте авиаперевозчика отмечается, что фонд «Самрук Казына» планирует реализовать от 49% до 100% акций, минимальная стоимость которых составляет 10,2 млрд тенге. Торги будут проходить в два этапа. Для участия в них необходимо подать заявку и внести гарантийный взнос в размере 173,4 млн тенге.

«Гарантийный взнос (обеспечение) вносится в качестве полного и безоговорочного согласия с тем, что внесенная денежная сумма не возвращается и остается у фонда в случаях, предусмотренных конкурсной документацией. Условия возврата гарантийного взноса (обеспечения) указаны также в конкурсной документации», - отмечается в заявлении компании.

Прием конкурсных заявок завершится 28 сентября, а итоги будут подведены 15 декабря.

Авиакомпания Qazaq Air занимает на рынке Казахстана долю в 7%, имеет в собственности пять самолетов, осуществляет маршруты в 22 направлениях, из которых 16 внутренних, 6 – зарубежных. По данным пресс-службы, в 2022 году пассажиропоток составил 561 тыс. человек, выручка – 20,4 млрд тенге.