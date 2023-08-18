Пилотный проект по цифровым гидропостам на плотине «Аюсай» презентовали Токаеву

В Алматы президенту Касым-Жомарту Токаеву презентовали пилотный проект по цифровым гидропостам на селезадерживающей плотине «Аюсай». Как сообщает пресс-служба Акорды, общая стоимость проекта составляет 10,5 млрд тенге.

«Возле плотины “Аюсай” Касым-Жомарту Токаеву был презентован пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста. Эти установки в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели. Такие технологии будут внедрены во всех семи горных регионах страны. Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК», - говорится в сообщении.

Как отмечается в справочной информации, проектная стоимость составляет 10,5 млрд тенге.

В целом же в ходе посещения плотины Токаев отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ «Казселезащита».

Селезадерживающая плотина была сдана 1 июня 2023 года. Она расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер.

«Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов. На территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 мореных озер, из которых 156 являются прорывоопасными», - отметили в пресс-службе Акорды.