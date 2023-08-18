Провести ревизию состояния водного хозяйства Алматы поручил Токаев

На совещании в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на состояние инженерной инфраструктуры города. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение.

Токаев подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в городе, указывают, что проблему нужно решать срочно. И особую обеспокоенность вызывают участившиеся селевые выбросы и повышение мутности воды в реках. Президент обозначил основные задачи, которые необходимо решить для наведения порядка в водной сфере. В частности, правительству и акимату города поручено до конца октября ввести в эксплуатацию водозабор Каргалы, сроки сдачи которого переносились по вине подрядчиков, провести полную ревизию состояния водного хозяйства города, осуществить гидрогеологические изыскания по определению подземных источников для водоснабжения верхней части Алматы, а также завершить строительство четырех скважин и резервуаров на станции «Балхаш».