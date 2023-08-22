Дональд Трамп останется на свободе до суда

Трамп может оставаться на свободе до суда при условии, что не будет «осуществлять акты запугивания в отношении лиц, известных ему и являющихся соответчиками или свидетелями по этому делу, или иным способом препятствовать отправлению правосудия». Это касается и постов в социальных сетях и даже репостов. Также суд постановил, что контактировать с другими обвиняемыми по этому делу Трампу позволено только в присутствии адвокатов.

Вместе с тем бывший президент и еще 18 обвиняемых по делу о попытке вмешаться в выборы должны до полудня пятницы явиться в суд округа Фултон в Атланте. Окружной прокурор Фани Уиллис попросила суд назначить формальное предъявление обвинения на 5 сентября, а судебный процесс начать в марте следующего года.

Дональд Трамп отвергает все обвинения, выдвинутые против него и намерен снова выдвигаться на пост президента страны в следующем году.

Всего в отношении бывшего президента расследуется три уголовных дела. Ранее Трампу было предъявлено обвинение в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года, что является преступление против страны и граждан. Прокурор округа Фултон Фани Уиллис выдвинула против него и 18 его соратников обвинения в рэкете с целью отменить результаты президентских выборов в Джорджии. Трампа обвиняют в нарушении закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подлоге документов, заговоре с целью подлога и подстрекательстве к нарушению присяги государственным служащим.

Дональд Трамп первый в истории обвиняемый по уголовному делу среди действующих и бывших президентов США.