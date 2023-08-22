Минэнерго заявило о поддержке жителями Улкена строительства АЭС

Министерство энергетики Казахстана в своем пресс-релизе по итогам публичных обсуждений во вторник вопроса о строительстве АЭС в поселке Улкен заявило о поддержке создания станции местными жителями и полностью проигнорировало позицию активистов, которые прибыли на обсуждение.

«На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий», - говорится в сообщении Минэнерго, распространенном спустя час после завершения обсуждения.

«Экономические выгоды для региона также были широко освещены. Участники обсудили влияние проекта на трудовую занятость, инфраструктуру и развитие экономики. Представители отрасли подробно рассказали о применяемых стандартах и технологиях для обеспечения высокого уровня безопасности на всех этапах работы АЭС и социально-экономических аспектах проекта. В ходе обсуждений у граждан была возможность задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС», - указало Минэнерго.

Согласно процедуре, которую ранее озвучили в ведомстве, следом за обсуждениями согласие на строительство АЭС должен дать маслихат региона, после чего будет вестись работа над документацией, будет выбран подрядчик, проведены официальные общественные слушания, а на финальном этапе – решение должно утвердить правительство.

На обсуждениях во вторник и ранее многочисленные общественные деятели выступали за проведение референдума по вопросу строительства АЭС. Минэнерго об этой позиции в своем сообщении не упомянуло.

При этом в пресс-релизе отражена позицию провластного и финансируемого государством Гражданского альянса Казахстана, чей президент Бану Нургазиева предложения провести публичные обсуждения строительства АЭС в Талдыкоргане, Таразе, Балхаше и Алматы «с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон».