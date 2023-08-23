На рынке «Алтын орда» выявили 12 предпринимателей без налоговой регистрации

Еще троих привлекли к административной ответственности
Департамент госдоходов Алматинской области в июне провел рейдовую проверку рынка «Алтын Орда» и выявил 12 физических лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью без регистрации. О результатах проверки ведомство отчиталось в телеграм-канале.
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