На рынке «Алтын орда» выявили 12 предпринимателей без налоговой регистрации

Департамент госдоходов Алматинской области в июне провел рейдовую проверку рынка «Алтын Орда» и выявил 12 физических лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью без регистрации. О результатах проверки ведомство отчиталось в телеграм-канале.

По сообщению департамента, материалы переданы в суд. Еще трое были привлечены к административной ответственности.

В ходе проверки также обнаружили четыре точки без контрольно-кассовых машин. 742 человека зарегистрировались как индивидуальные предприниматели после «разъяснительной беседы» с сотрудниками ведомства.

«Алтын Орда» также представила дополнительную налоговую отчетность за последние три месяца 2022 года — без учета пени по ней выплатили 169,6 млн тенге.