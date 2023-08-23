К концу года в эксплуатацию планируют ввести еще 100
В сентябре в аэропорту Алматы появятся 150 новых парковочных мест
фото Жанары Каримовой

Руководство международного аэропорта Алматы решило установить дополнительную парковку на 250 мест, сообщил департамент корпоративных коммуникаций аэропорта.

«Руководством аэропорта было принято решение установить дополнительную автостоянку на 250 мест. Первый этап ввода в эксплуатацию дополнительной автостоянки – сентябрь текущего года (на 150 мест). Второй этап – ноябрь текущего года (100 мест)», - говорится в сообщении.

Кроме того, 29 августа будет введен в эксплуатацию новый пандус на второй этаж, что уменьшит пробки на автостоянке.

Также сообщается, что дополнительные инвестиции будут в соответствии с мастер-планом, который находится на стадии доработки. Планируется вложить деньги в реконструкцию взлетно-посадочной полосы, новый грузовой перрон перед грузовым складом, в дренажные системы для сбора против обледенительной жидкости т. д.

В апреле глава алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой сообщал, что проблемы с парковкой и пробками у аэропорта хотят решить после окончания строительства нового VIP-терминала. Площадки старого терминала решено было использовать для парковки.

16 августа пресс-служба акимата Алматы отчиталась о ходе основных строительно-монтажные работ в аэропорту. По информации властей, они завершены более чем на 65%, открытие запланировано на начало лета 2024 года. Эстакаду терминала планируют ввести в обращение уже 1 сентября.

Новый пассажирский терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.

В акимате Алматы отмечали, что строительство терминала следует завершить как можно скорее. Власти ожидают роста пассажиропотока: в прошлом году алматинский аэропорт принял 7,2 млн пассажиров при рассчитанной пропускной способности на 2,7 млн человек в год, в этом году это число может вырасти до 9 млн человек. А по информации руководства аэропорта, строительство нового здания позволит увеличить общую пропускную способность до 14 млн пассажиров в год.

Дария Женисхан
Дария Женисхан
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