В сентябре в аэропорту Алматы появятся 150 новых парковочных мест

«Руководством аэропорта было принято решение установить дополнительную автостоянку на 250 мест. Первый этап ввода в эксплуатацию дополнительной автостоянки – сентябрь текущего года (на 150 мест). Второй этап – ноябрь текущего года (100 мест)», - говорится в сообщении.

Кроме того, 29 августа будет введен в эксплуатацию новый пандус на второй этаж, что уменьшит пробки на автостоянке.

Также сообщается, что дополнительные инвестиции будут в соответствии с мастер-планом, который находится на стадии доработки. Планируется вложить деньги в реконструкцию взлетно-посадочной полосы, новый грузовой перрон перед грузовым складом, в дренажные системы для сбора против обледенительной жидкости т. д.

В апреле глава алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой сообщал, что проблемы с парковкой и пробками у аэропорта хотят решить после окончания строительства нового VIP-терминала. Площадки старого терминала решено было использовать для парковки.

16 августа пресс-служба акимата Алматы отчиталась о ходе основных строительно-монтажные работ в аэропорту. По информации властей, они завершены более чем на 65%, открытие запланировано на начало лета 2024 года. Эстакаду терминала планируют ввести в обращение уже 1 сентября.

Новый пассажирский терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.

В акимате Алматы отмечали, что строительство терминала следует завершить как можно скорее. Власти ожидают роста пассажиропотока: в прошлом году алматинский аэропорт принял 7,2 млн пассажиров при рассчитанной пропускной способности на 2,7 млн человек в год, в этом году это число может вырасти до 9 млн человек. А по информации руководства аэропорта, строительство нового здания позволит увеличить общую пропускную способность до 14 млн пассажиров в год.