Полицейские в Семее получили условные сроки по делу о гибели Жандоса Жотабаева от пыток во время январских событий

Также суд обязал выплатить пострадавшей стороне 4,5 млн. тенге
В среду суд №2 Семея признал виновными сотрудников полиции Ерсултана Агзамова и Алишера Канакынова по делу о смерти жителя города Жандоса Жотабаева, погибшего от пыток после задержания во время Январских событий 2022 года. Их приговорили к четырем годам условно, постановив также взыскать с них в общей сложности 4,5 млн. тенге компенсации в пользу пострадавшей стороны.
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