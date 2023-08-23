Полицейские в Семее получили условные сроки по делу о гибели Жандоса Жотабаева от пыток во время январских событий

В среду суд №2 Семея признал виновными сотрудников полиции Ерсултана Агзамова и Алишера Канакынова по делу о смерти жителя города Жандоса Жотабаева, погибшего от пыток после задержания во время Январских событий 2022 года. Их приговорили к четырем годам условно, постановив также взыскать с них в общей сложности 4,5 млн. тенге компенсации в пользу пострадавшей стороны.

«Суд постановил признать Ерсултана Агзамова и Алишера Канакынова виновными по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса (Пытки). Лишая их права заниматься определенной деятельностью на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года, каждый из них наказывается лишением свободы на четыре года. На основании статьи 6 УК назначенное наказание считать условным», - зачитал приговор судья Шымыров.

Суд также взыскал с них 4 миллиона тенге морального ущерба и 500 тыс. тенге материального ущерба.

Ранее прокурор запросил каждому по шесть лет лишения свободы.

В конце июня по делу о гибели Жандоса Жотабаева суд Семея приговорил фельдшера ИВС Гульмиру Толеубекову к году условно. Ее обвиняли в “неисполнении профессиональных обязанностей”.

Житель Семея Жандос Жотабаев – один из шестерых погибших от пыток во время январских событий, официально признанных властями. 6 января его задержали за участие в митинге и держали в центральном отделении полиции два дня, после чего перевели в изолятор временного содержания. 17 января сотрудники ИВС вызвали скорую помощь и сообщили о смерти Жотабаева. По словам его брата Ердоса Жотабаева, когда производили вскрытие, тело было посиневшим. Было заключено, что у него сломано 11 ребер, а также был плеврит.