Каждый пятый выпускник вузов Казахстана остается невостребованным на рынке труда – Дуйсенова

В Казахстане каждый пятый выпускник высшего учебного заведения остается невостребованным на рынке труда. В то же время в стране растет платформенная занятость, заявила в четверг в ходе форума, посвященного развитию человеческого капитала, заместитель премьер-министр – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«По результатам 2022 года более 30 тыс. выпускников наших учебных заведений остались невостребованными на рынке труда. Это каждый пятый выпускник, который завершил наш отечественный вуз», - сказала Дуйсенова.

Она также добавила, что в стране «сильно расширяется платформенная занятость». В основном это доставка еды и услуги такси.

«Исследования показывают, что в течение последних четырех лет доля работников с высшим образованием, занятых в ней, выросла на 10% - с 23 до 33%. Надеюсь, вы понимаете, в какую сферу экономики мы готовим специалистов с высшим образованием?» - поинтересовалась вице-премьер.

Дуйсенова констатировала, что все это происходит в тот момент, когда экономика Казахстана нуждается в квалифицированных кадрах. Однако возрастная структура такова, что «преобладают работники старше 40 лет», а реальный сектор «уже сейчас нуждается в молодых специалистах».