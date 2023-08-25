Новую систему оценки школ внедрят в Казахстане с 2024 года

С 2024 года в Казахстане внедрят новую систему оценки школ, которая позволит выявлять слабые объекты образования и точечно решать их проблемы, заявила в пятницу в ходе августовского совещания педагогов заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Нужно распространить наши лучшие практики на всю систему образования. Для этого необходимо внедрить национальную систему оценки качества образования. В прошлом году была апробирована система оценки качества МОДО, она показала себя эффективным инструментом, и мы смогли увидеть результаты работы между периодами в международной оценке PISA или “Папирус”. Такая система практикуется во всех странах ОЭСР. И они тоже используют ее как промежуточную внутристрановую оценку, осуществляемую до проведения очередной международной внешней оценки», - объяснила Дуйсенова.

По ее словам, оценка будет проводиться ежегодно национальным координатором, которого будет определять правительство, с привлечением независимых экспертов. И по итогам этой оценки будут определяться слабые школы в разрезе регионов «для принятия в отношении них точечных мер».

«Как показывает практика, причинами низкого качества образования в школах может быть плохой менеджмент и система управления школой, низкая квалификация учителей и слабая материально-техническая база. В этой связи задачей акимов станет, во-первых, выделение средств на повышение квалификации учителей, и мы должны повышение делать не через три года или пять лет, а делать это непрерывно», - добавила вице-премьер.

При этом на министерство просвещения возложат функции по подготовке краткосрочных курсов, где учителя будут проходить обучение по конкретным выпадающим темам и недостающим компетенциям, а не по обобщенным программам, как сейчас. Кроме того, оценка позволит решить вопрос материально-технической оснащенности школ, влияющий на качество образования, а также назначать руководителями организаций подготовленных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, навыки, умение работать с коллективом и детьми.

«Внедрение системы планируется со следующего года, и ею будут охвачены все полнокомплетные школы страны», - сообщила Дуйсенова.

В этой связи она поручила министерству просвещения разработать соответствующие нормативно-правовые акты, подготовить систему, обучить экспертов в регионах и представить им график проведения оценки. В свою очередь акиматы должны подготовить школы и организовать проведение оценки.