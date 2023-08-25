Суд приговорил экс-акима Кентау к 10 годам лишения свободы

Бывшего акима Кентау Рашида Аюпова признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и приговорили к 10 годам лишения свободы. Он также должен выплатить в доход государства 422,8 млн тенге.

«Признать Аюпова Рашида виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 28 (виды соучастников преступления: подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом – В.), части 5 статьи 312 УК РК (дача взятки – В.) в редакции 1997 года и по данной статье назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности», - сказал судья специализированного межрайонного суда города Астаны по уголовным делам Кажымухан Мекемтас.

Кроме того, на основании ч. 3 ст. 41 УК РК в редакции 1997 года суд назначил Аюпову дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на семь лет.

При этом бывший аким признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б) ч. 4 ст. 177 УК РК (мошенничество) в редакции 1997 года, но освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Также с Аюпова должны быть взысканы в доход государства процессуальные издержки в сумме 1 911 тенге и 422 млн 800 тыс. тенге, полученные «в результате коррупционных преступлений».

Рашид Аюпов был арестован осенью 2022 года. В мае этого года в антикоррупционной службе сообщили, что экс-акима Кентау обвиняют во взяточничестве в период его работы в канцелярии премьер-министра.