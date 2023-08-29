До конца года в Алмалинском районе Алматы увеличат количество автобусов на 21 маршруте

В Алмалинском районе Алматы до конца года увеличат количество автобусов на 21 маршруте, сообщил во время встречи с жителями района аким города Ерболат Досаев.

«В целях обеспечения комфорта предоставления услуг общественного транспорта с начала текущего года обновлены автобусы на пяти маршрутах – № 13, 17, 69, 88, 119. 84 единицы автобусов, обслуживающие Алмалинский район», – сказал Досаев.

За счет приобретения новых автобусов планируется увеличить их количество со 132 до 165 – на 33 единицы – на маршрутах № 2, 12, 30, 44, 59, 70, 135, 137, 50, а также обновить подвижной состав и увеличить количество автобусов с 209 до 264 единиц на 12 маршрутах: № 32, 34, 37, 63, 73, 79, 92, 118, 120, 123, 209, 210.

«Таким образом, к концу текущего года подвижной состав, работающий в Алмалинском районе, будет увеличен на 88 единиц – с 1342 единиц до 1430 единиц», – отметил аким.