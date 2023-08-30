Семь регионов России атакованы беспилотниками

В ночь на среду семь российских регионов атакованы беспилотниками. Дроны были сбиты в Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Псковской областях, в Подмосковье и в Севастополе, пишет «Коммерсантъ» .

По данным Минобороны России, над Рузским районом Московской области был перехвачен и потерпел крушение беспилотник самолетного типа, предварительно пострадавших и разрушений нет.

РБК пишет, что после атаки дронов на военно-гражданский аэропорт в Пскове там начался пожар, были отменены рейсы на 30 августа. Власти утверждают, что «ничего серьезного», жертв нет, «масштаб разрушений уточняется». Между тем агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что в результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76, после того, как начался пожар, огнем были охвачены два воздушных судна.

Также в Минобороны сообщили, что в Черном море самолет морской авиации уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ - общей численностью до 50 человек.