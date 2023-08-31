Всего в первые классы пойдут около 382 тыс. детей
Порядка 70% первоклассников в этом году будут обучаться на казахском языке – Минпросвещения
фото Светланы Ромашкиной

1 сентября в школы пойдут около 382 тыс. первоклассников, из них порядка 70% будут обучаться на государственном языке, сообщили в министерстве просвещения.

По данным ведомства, больше всего первоклашек – в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях.

Всего в новый учебный год в 7,7 тыс. организаций среднего образования пойдут около 3,9 млн детей. 55 тыс. детей будут учиться в новых школах, а до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию еще 132 тыс. новых ученических мест.

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