Порядка 70% первоклассников в этом году будут обучаться на казахском языке – Минпросвещения

1 сентября в школы пойдут около 382 тыс. первоклассников, из них порядка 70% будут обучаться на государственном языке, сообщили в министерстве просвещения.

По данным ведомства, больше всего первоклашек – в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях.

Всего в новый учебный год в 7,7 тыс. организаций среднего образования пойдут около 3,9 млн детей. 55 тыс. детей будут учиться в новых школах, а до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию еще 132 тыс. новых ученических мест.