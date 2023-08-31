Доля государства в экономике в 2023 году сократилась почти на 14% – Смаилов

За счет проведенной приватизации, в том числе выведения на IPO и SPO акций национальных компаний «КазМунайГаз» и «Казатомпром», доля государства в экономике Казахстана в 2023 году сократилась почти на 14%. Об этом в четверг в ходе расширенного собрания фракции партии Amanat сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

«С 2019 года приватизировано порядка 1 тыс. организаций с участием государства. Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний “КазМунайГаз” и “Казатомпром”. В результате указанных мер в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%», - сказал Смаилов.

Премьер подчеркнул, что приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике, и работа правительства в этом направлении будет продолжена.

Он также добавил, что в стране реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. В частности, с этого года 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына» перечисляется в общественный фонд «Қазақстан халқына».