Правительство направит на программу «Ауыл аманаты» 1 трлн тенге

Правительство Казахстана намерено направить на реализацию программы «Ауыл аманаты» 1 трлн тенге, из которых 100 млрд тенге – в 2023 году, сообщил в четверг в ходе расширенного заседания фракции партии Amanat премьер-министр Алихан Смаилов.

«Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе “Ауыл аманаты”. На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тыс. рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей», - сказал Смаилов.

Он добавил, что на сегодняшний день выдано 5,3 тыс. микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, за счет которых создано более 4,5 тыс. новых рабочих мест.

В целом же объем субсидирования отрасли сельского хозяйства, по его данным, вырос до 430 млрд тенге, ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, а также форвардный закуп через «Продкорпорацию» увеличены в два раза. А за 2019-2022 годы приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге с созданием 25 тыс. новых рабочих мест. В 2023 году в сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тыс. новых рабочих мест.