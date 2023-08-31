Из них 100 млрд – в этом году
Правительство направит на программу «Ауыл аманаты» 1 трлн тенге
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана намерено направить на реализацию программы «Ауыл аманаты» 1 трлн тенге, из которых 100 млрд тенге – в 2023 году, сообщил в четверг в ходе расширенного заседания фракции партии Amanat премьер-министр Алихан Смаилов.

«Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе “Ауыл аманаты”. На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тыс. рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей», - сказал Смаилов.

Он добавил, что на сегодняшний день выдано 5,3 тыс. микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, за счет которых создано более 4,5 тыс. новых рабочих мест.

В целом же объем субсидирования отрасли сельского хозяйства, по его данным, вырос до 430 млрд тенге, ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, а также форвардный закуп через «Продкорпорацию» увеличены в два раза. А за 2019-2022 годы приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге с созданием 25 тыс. новых рабочих мест. В 2023 году в сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тыс. новых рабочих мест.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Доли 16 компаний возвращены государству в рамках работы по возврату незаконно приобретенных активов – Смаилов
Новости
35 крупных иностранных компаний релоцировались в Казахстан, сообщил премьер
Новости
162 млрд тенге поступило в местные бюджеты за счет повышения акцизов на бензин
Доля отечественных лекарств в этом году в общем закупе превысила 60%, констатировал Смаилов
Новости
Глава департамента медицинского и фармконтроля области Жетысу подозревается в получении взяток
Новости
Снижены ставки по несрочным депозитам в тенге на сентябрь и октябрь
Просматриваемые
Новости
В Алматинской области замакима района и аким сельского округа дважды оштрафованы из-за стихийной свалки
Новости
Назначен начальник департамента полиции Шымкента
Новости
Акима Павлодара отправили в отставку за ненадлежащую работу
Новости
Акимат Алматы сдвинул сроки пробивки проспекта Абая до границы города
Новости
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
Алматы накрыло дымом