Вопрос строительства АЭС в Казахстане вынесут на референдум – Токаев

Вопрос строительства атомной электростанции будут принимать все граждане Казахстана. Для этого в стране проведут общенациональный референдум, заявил в пятницу в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее», - заявил Токаев.

Президент отметил, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим вопросом. В то же время существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в Казахстана, отметил он.

«С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой – у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона», - сказал Токаев.

Именно поэтому он считает важным продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу. А так как в 2019 году президент «обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов», поэтому и вопрос строительства АЭС будет решаться именно таким образом.