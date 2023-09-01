Завершить трансформацию КТЖ в транспортно-логистическую компанию поручил Токаев

Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии, поэтому в необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию национальной компании «Казахстан темир жолы» в полноценную транспортно-логистическую компанию, заявил в пятницу в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала.

«Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы», - считает президент.

По его словам, транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. Для этого следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как «Достык – Мойынты», «Бахты – Аягоз», «Дарбаза – Мактаарал», обводная линия Алматы.

«В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем», - сказал Токаев.

Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала, по его словам, призван сыграть Транскаспийский маршрут, так как в среднесрочной перспективе объемы перевозок по этому коридору могут быть увеличены в пять раз.

«Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией», - поручил президент.

Также предстоит построить новый сухой порт на переходе «Бахты», ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора. Кроме того, стране нужен план развития морской инфраструктуры, отдельная роль в нем должна быть отведена порту Курык, которому «предстоит стать полноценным логистическим кластером, таким как Актау».

«Не менее важен международный коридор Север – Юг, открывающий нашей стране выход на порты Персидского залива. Предстоит поэтапно удвоить пропускную способность железнодорожной части данного маршрута. В первую очередь необходимо начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии “Болашак – Челябинск”. Для эффективной интеграции в международные маршруты важно предоставлять полный спектр логистических услуг. Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов», - считает глава государства.

В целом, заключил он, для развития отрасли потребуется адекватная тарифная и регуляторная политика, активное привлечение частных инвестиций.