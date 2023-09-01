Токаев поручил внедрить накопительную систему «Келешек» для детей

Программа предусматривает государственный стартовый образовательный капитал
В ходе ежегодного послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет.
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