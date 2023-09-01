Программа предусматривает государственный стартовый образовательный капитал
Токаев поручил внедрить накопительную систему «Келешек» для детей
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В ходе ежегодного послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет.

«Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход», – заявил он.

Президент отметил, что эти накопления, вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта «Национальный фонд – детям», позволят им получить качественное образование.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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