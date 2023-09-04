В Турции в ДТП погибли двое граждан Казахстана, еще двое находятся в больнице

Накануне в Алании в ДТП погибли двое граждан Казахстана, пострадали еще двое – все члены одной семьи, они должны были сегодня вернуться на родину, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства иностранных дел.

«Семья находилась в Турции в качестве туристов и должна была сегодня вернуться домой», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По данным МИД, 3 сентября в Алании в результате ДТП погибла женщина 1989 года рождения и ее двухлетняя дочь. Ее супруг 1986 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии, сын – 2014 года рождения находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Как заверил официальный представитель внешнеполитического ведомства, казахстанские дипломаты находятся на связи с родными семьи, им будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.

Позже на брифинге Смадияров сообщил, что родные погибших «сегодня-завтра должны прибыть в Турцию».

«Мы окажем всю необходимую консульскую помощь. И после проведения следствия будет понятно, что произошло. Есть версия, что некоторые пассажиры в момент ДТП не были пристегнутыми», - сказал он.

По информации МИД, семья казахстанцев накануне решила поехать на экскурсию на сафари-джипе с открытым верхом. Когда произошло ДТП, пассажиры просто вылетели из машины.

Смадияров также проинформировал, что страховой полис покроет и лечение пострадавших, и транспортировку тел погибших.