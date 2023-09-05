Медицинская помощь была оказана восьмерым жителям
Жители села Кенкияк в Актюбинской области отравились газом во время ремонта на газораспределительной станции
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Накануне вечером жители сел Кенкияк, Саркуль, Шубарши Актюбинской области пожаловались на резкий запах газа. Как сообщила пресс-служба акимата региона, отравление получили восемь человек.

«По предварительной информации, в результате полной остановки газораспределительной станции Шубарши была проведена плановая остановка для проведения ремонтных работ. После ремонтных работ по замене газовой задвижки согласно правилам в систему запускают газ под названием”Одарант”, который имеет сильный запах», - пояснили ситуацию в акимате области.

После поступления жалоб от местных жителей специалистами ТОО «Техногаз» был произведен обход жилых домов сел Кенкияк и Сарколь. Но утечки газа не было обнаружена.

Однако в больницу села Кенкияк обратились восемь жителей с признаками отравления газом.

«На данный момент всем оказана первая медицинская помощь их жизни и здоровью угроз нет. Других пострадавших не имеется», - заверили в акимате, подчеркнув, что все соответствующие службы уведомлены, ситуация находится на контроле.

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