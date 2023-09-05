Жители села Кенкияк в Актюбинской области отравились газом во время ремонта на газораспределительной станции

Накануне вечером жители сел Кенкияк, Саркуль, Шубарши Актюбинской области пожаловались на резкий запах газа. Как сообщила пресс-служба акимата региона, отравление получили восемь человек.

«По предварительной информации, в результате полной остановки газораспределительной станции Шубарши была проведена плановая остановка для проведения ремонтных работ. После ремонтных работ по замене газовой задвижки согласно правилам в систему запускают газ под названием”Одарант”, который имеет сильный запах», - пояснили ситуацию в акимате области.

После поступления жалоб от местных жителей специалистами ТОО «Техногаз» был произведен обход жилых домов сел Кенкияк и Сарколь. Но утечки газа не было обнаружена.

Однако в больницу села Кенкияк обратились восемь жителей с признаками отравления газом.

«На данный момент всем оказана первая медицинская помощь их жизни и здоровью угроз нет. Других пострадавших не имеется», - заверили в акимате, подчеркнув, что все соответствующие службы уведомлены, ситуация находится на контроле.