Федерация альпинизма лишилась всех пропусков в парк Медео

В Алматы с 1 апреля этого года ограничили въезд транспортных средств на территорию горнолыжного курорта «Шымбулак» - туда можно попасть только на электромобилях, а с 1 сентября запрет вступил в силу и затронул не только обычных посетителей, но и ученых, работающих здесь и сотрудников Федерации альпинизма.

Изменения в постановление «Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях Алматы» должно было помочь снизить транспортную нагрузку и антропогенное воздействие. С 1 сентября 2023 года вступило в силу ограничение въезда для транспортных средств, принадлежащих и (или) обслуживающих юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории ГРПП «Медеу». И с этого момента допуска в горы лишились альпинисты и даже ученые. Прежде акимат выдавал ограниченные пропуска для транспортных средств на двигателях внутреннего сгорания.

Альпинистка, инструктор школы альпинизма Алматы Ада Молгачева рассказывает, что до 1 сентября у Федерации альпинизма было всего 12 пропусков на специальные внедорожники, которые могли добраться до труднодоступных мест, например, до плато Мынжылкы. Пропуски выдавались тренерам секций и тем, кто выступает в роли так называемого спасотряда - спасения в горах, туда же входил центр горной подготовки, часть спасателей, известный травматолог - доктор Морозов.

По словам Молгачевой, Федерация альпинизма всё лето переписывалась с управлением туризма при акимате, парком Медео с тем, чтобы альпинистам разрешили подниматься в горы хотя бы ограниченным количеством: «Электромобили не подходят для нашей деятельности вообще никак. Дело даже не в том, что это не дешево, мы на электромобиле не сможем перевозить снаряжение, отопление, они же очень низкие, у них батареи расположены очень низко, а мы по сути ездим по камням. Мы надеялись, что нам пойдут на встречу, потому что до этого на федерацию альпинизма было выделено 12 пропусков на внедорожники, чтобы можно было заезжать выше Шымбулака, выше Мынжилкы, для спасательных работ».

Сейчас Федерация пытается договориться с акиматом Алматы - пока им удалось получить временный допуск на три машины, но не на федерацию, а на юрлицо, которое действует в альплагере Туюксу.

«Но три машины - очень мало, - объясняет Молгачева. - Допустим, позавчера мне всю ночь пришлось ездить туда-сюда, потому что у нас была спасательная операция и мне приходилось несколько раз возить ребят туда, чтобы спасатели-альпинисты приехали, а потом назад. Раньше мы могли все сесть на машины и быстро добраться, сейчас приходится организовывать всё в несколько этапов. Вчера мы – 24 человека - спускали маленькую девочку весом в 50 кг и все устали, а спасателей из них было всего 4. Они бы двое суток вытаскивали ее одни. Спасателей не хватает и нам приходится включаться».

Она говорит о том, что такое ограничение для Федерации альпинизма приведет к проблемам в подготовке спасателей: «Альпинисты - это же не просто люди, которые ходят развлекаться в горы, это кадровый резерв для спасателей, для пограничников, инструкторов. У нас проходит школа инструкторов, в которой мы обучаем спортсменов после второго разряда, готовим из них инструкторов, они потом идут работать и в армию, и в спасатели, и в пограничники. Если мы сейчас не сможем делать большую массовую работу, то скоро останемся вообще без спасателей. В РОСО уже не осталось альпинистов, они есть только в службе спасения города Алматы».

С прохожей ситуацией столкнулись и другие учреждения и даже ученые, работающие в горах, все они сейчас пытаются договориться с акиматом о предоставлении пропусков.