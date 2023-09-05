До этого он занимал пост госинспектора в администрации президента
Асхат Шахаров назначен акимом Актюбинской области
ФОТО С САЙТА INBUSINESS.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Бывший государственный инспектор администрации президента Асхат Шахаров стал акимом Актюбинской области.

«Назначить Шахарова Асхата Берлешевича акимом Актюбинской области», - говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Акорды.

Асхат Шахаров родился в 1978 году в Оренбургской области РСФСР. Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма по специальности «преподаватель физической культуры - тренер по спорту», Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «экономист-международник», а также Российскую Академияю народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура.

До сегодняшнего дня занимал должность государственного инспектора администрации президента. До этого был акимом Актобе, акимом двух районов в Западно-Казахстанской области. Получил образование в Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова по специальности «экономист-международник» и окончил аспирантуру в российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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