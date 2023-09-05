Асхат Шахаров назначен акимом Актюбинской области

«Назначить Шахарова Асхата Берлешевича акимом Актюбинской области», - говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Акорды.

Асхат Шахаров родился в 1978 году в Оренбургской области РСФСР. Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма по специальности «преподаватель физической культуры - тренер по спорту», Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «экономист-международник», а также Российскую Академияю народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура.

До сегодняшнего дня занимал должность государственного инспектора администрации президента. До этого был акимом Актобе, акимом двух районов в Западно-Казахстанской области. Получил образование в Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова по специальности «экономист-международник» и окончил аспирантуру в российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.