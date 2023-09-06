Елдос Коспаев и 6 других членов его группировки этапированы в Казахстан

В Казахстан из Северного Кипра этапирован Елдос Коспаев и 6 других членов его группировки. Агентство по финансовому мониторингу подозревало их в рейдерстве, а также в создании и участии в организованной преступной группе, сообщает пресс-служба КНБ.

«Комитетом национальной безопасности реализована операция, по итогам которой 6 сентября 2023 года из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым», − говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, путем применения угроз и насилия члены ОПГ захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом.

В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами провело оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки.

«Подозреваемые лица доставлены в Астану в сопровождении конвоя Службы специального назначения «А» КНБ и переданы сотрудникам органа уголовного преследования», − заявили в КНБ.