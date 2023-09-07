Посещение Венеции станет платным для туристов с 2024 года

Власти Венеции планируют в следующем году внедрить в пилотном режиме плату за въезд в размере 5 евро для однодневных туристов старше 14 лет, сообщает Reuters со ссылкой на городской совет.

Сбор будет применяться на экспериментальной основе в течение 30 дней. Особый акцент будет сделан на весенние праздники и летние выходные, когда количество туристов достигает своего пика. Таким образом власти хотят найти «новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто посещает город», заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини. Он добавил, что это не способ заработать деньги, поскольку плата покроет только расходы на управление схемой.

Точные даты и порядок внедрения сбора будут согласованы после окончательного одобрения совета, которое ожидается на следующей неделе.

Этот план изначально обсуждался еще в 2019 году, но его реализация была отложена из-за COVID-19, а затем по техническим и процедурным причинам.