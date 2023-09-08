«Хоргос» начнет принимать грузы с зерном

В Шымкенте на совещании смешанных комиссий пограничных железных дорог Казахстана и Китая подведены итоги грузовых и контейнерных перевозок между странами за 8 месяцев 2023 года и достигнута договоренность довести объем перевозок до конца года до 26,8 млн тонн, что больше на 3,6 млн тонн к уровню 2022 года. Также решено, что КНР впервые начнет прием зерновых грузов на станции Хоргос, сообщила пресс-служба нацкомпании «Казахстан темир жолы».

На совещании представители железнодорожных администраций двух стран согласовали объем перевозок на 2024 год в размере 27,8 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн больше показателя 2023 года. А по итогам этого года экспорт вырастет на 25%, до 16,2 млн тонн, импорт – на 6%, до 10,6 млн тонн.

Сообщается, что с января 2024 года китайская сторона в два раза увеличит прием зерновых грузов в зерновозах, крытых вагонах и в контейнерах по станции Алашанькоу и – по просьбе казахстанской стороны – впервые начнет прием зерновых грузов в зерновозах и крытых вагонах по станции Хоргос. Также, по пожеланию казахстанских экспортеров, увеличится прием таких грузов, как растительные масла, металлические руды (окатыши, концентраты), нефтяной кокс.

Стороны также обсудили расширание пропускных способностей приграничных станций и участков Достык – Мойынты, Алашанькоу – Дзинхэ и строительство и модернизацию терминалов.