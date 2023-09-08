Около 80 тыс. человек, состоящих в деструктивных интернет-сообществах, выявлено в 2023 году – КНБ

В этом году в Казахстане выявлено около 80 тыс. человек, состоящих в деструктивных сообществах в интернете. Почти 6 тыс. из них – молодежь до 18 лет, сообщил в пятницу в ходе 40-го заседания совета региональной антитеррористической структуры ШОС заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев.

«Другим не менее важным фактором радикализации населения является интернет-пропаганда терроризма. Активная “диджитализация” населения невольно создала условия для переноса пропагандисткой деятельности идеологов терроризма и экстремизма в интернет. Сегодня она выступает основным фактором радикализации молодежи», - сказал Сейсембаев.

По его словам, в цифровой среде выстроена разветвленная сетевая инфраструктура, которая используется международными террористическими организациями для оказания деструктивного информационно-пропагандистского психологического воздействия на населения. Согласно экспертным оценкам, в интернете насчитывается до 10 тыс. функционирующих экстремистских электронных площадок. В результате через социальные сети и мессенджеры создается обмен данными, распространение экстремистских материалов, а также управление террористической деятельностью.

«К сожалению, наиболее уязвимой и подверженной воздействию террористической угрозы является молодежь. Только в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тыс. пользователей сети из числа молодежи, состоящех в деструктивных сообществах, в их числе почти 6 тыс. – до 18 лет», - привел данные заместитель председателя КНБ.

Для решения этой проблемы необходимо поступательное развитие региональной антитеррористической структуры ШОС в направлении информационно-пропагандистского противодействия терроризму, считает он.

В целом, добавил Сейсембаев, информация, поступающая в спецорганы, позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для стран ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане.

«Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению “Талибан” пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль и безопасность. Эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок. В результате порядка 50 терактов унесло жизни более 350 человек, ранены еще свыше 700 человек. Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации Исламское государство “Вилаят Хорасан”. По различным оценкам, их численность за это время возросла с менее 500 до 6 тыс. более подготовленных террористов», - сказал Сейсембаев.

Помимо этого, подчеркнул он, в Афганистане базируется «Аль-Каида», численность которой составляет до 500 боевиков.

«Хотя “Вилаят Хорасан” и “Аль-Каида” контролируют часть территорий, они вполне способны выполнять резонансы и сложные нападения», - считает зампред КНБ.

В совокупности, отметил он, складывающаяся ситуация создает реальную угрозу реализации масштабных проектов на территории государств ШОС. В их числе строительство железнодорожного коридора Термез – Кабул – Пешавар и газопровода ТАПИ для транспортировки туркменских углеводород через Афганистан и Пакистан в Индию.

«Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение к перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС, которое со всех сторон окружает эту страну. В этих условиях ключевое значение приобретает совершенствование практических форм методов взаимодействия разведывательных, контрразведывательных пограничных и правоохранительных органов государств ШОС», - считает Сейсембаев.