В Алматы в воскресенье частично перекроют дороги в связи с забегом

В Алматы 10 сентября в рамках празднования Дня города пройдет ежегодный музыкальный благотворительный забег Charity Music Run. В связи с этим частично будут перекрыты дороги, сообщает Telegram-канал Almaty_Joly.

«В связи с этим планируется частичное перекрытие дорог по ул. Х. Доспановой и отрезок пр. Рыскулова от ул. Ф. Онгарсыновой до ул. Х. Доспановой», - говорится в сообщении.

Также будут временно изменены схемы движения автобусов: №201 в южном направлении по ул. Монке би – ул. Момышулы – ул. Толе би – далее по схеме; №105 в южном направлении по ул. Мамыржай – ул. Момышулы – ул. Толе би – далее по схеме; №19 в западном направлении по пр. Рыскулова – разворот перед перекрестком Рыскулова/Фаризы Онгарсыновой – конечный пункт «Лицей №178»; №19 в восточном направлении – начало движения с конечного пункта «Лицей №178» – пр. Рыскулова (на восток) – далее по схеме. Конечная остановка переносится на остановочный пункт «Лицей №178».

Сообщается также, что все собранные средства от участников забега и спонсорской помощи будут направлены на дооснащение реанимационного отделения Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Забег начнется в 8:00 утра от территории ледового комплекса Almaty Arena.