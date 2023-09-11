Правительство утвердило комплексные планы развития моногородов Жанатас, Каратау и Риддер

Постановлением правительства утверждены комплексные планы социально-экономического развития моногородов Жанатас, Каратау и Риддер на 2023-2027 годы. Как сообщается на сайте главы кабмина, таким образом, четкие цели по улучшению социально-экономического положения имеют уже 10 моногородов: ранее были приняты комплексные планы по городам Алтай, Аркалык, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Серебрянск и Степногорск.

В рамках комплексных планов моногородов в целом предусмотрены: строительство и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной инфраструктуры, МСБ, АПК, закуп современного оборудования. На эти цели будет потрачено 1,7 трлн тенге.

В Жанатасе на реализацию 75 мероприятий за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также других источников запланировано больше 3 млрд тенге. В Каратау порядка 50 млрд тенге — это внебюджетные деньги.

Всего в Казахстане 27 моногородов с населением 1,4 млн чел. Они производят около 40% промышленной продукции. С целью диверсификации экономики в пяти моногородах реализуются 14 «якорных» проектов на сумму 214,3 млрд тенге, с созданием 2 806 рабочих мест.