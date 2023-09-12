Вице-министром по чрезвычайным ситуациям назначен Ерлан Нурпеисов

Ерлан Нурпеисов родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский технический институт МВД РК. В разные годы работал на различных должностях в структуре государственной противопожарной службы ВКО, был заместителем начальника департамента противопожарной службы региона, возглавлял региональную службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ, также был замначальника ДЧС по городу Алматы, начальником ДЧС Алматинской области. С сентября 2020 года занимал должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.