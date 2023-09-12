Власть запускает программу по развитию сети региональных медиа

Редакция Власти при поддержке дипломатической миссии США запускает программу по развитию независимой журналистики и медиа в регионах Казахстана с целью активного взаимодействия с местными редакциями и журналистами для совместного освещения региональной повестки.

Программа будет состоять из двух основных элементов, которые подразумевают обучение и работу участников программы в поле. Обучение включает в себя серию теоретических и практических модулей, которые состоятся в Алматы с 23 по 29 октября. Это тренинги по основным принципам журналистской этики, факт-чекингу, сторителлингу, журналистским расследованиям, поиску и анализу данных, производству репортажей и новостей, в которых редакторы и журналисты Власти поделятся своим опытом работы.

На заключительном этапе обучения будут проведены сессии обсуждений, в которых будут отобраны темы для освещения участниками по возвращению в свои регионы с редакционной поддержкой Власти.

Язык программы – русский. К участию приглашаются журналисты, пишущие как на казахском, так и на русском языке.

Редакция покроет участникам перелет и проживание в Алматы, предоставит рабочее место в коворкинге и покроет часть расходов на производство материалов.

Количество мест на участие в программе ограничено – участники будут проходить предварительный отбор. Для подачи заявки на участие необходимо заполнить анкету и предоставить свое резюме со ссылками на авторские материалы. Доступ к заполнению анкеты требует входа в аккаунт Google. Заявки принимаются до 4 октября.