Время сдачи ЕНТ сократится с 2024 года

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о новшествах в Едином национальном тестировании со следующего года. В частности, будет сокращено время тестирования, но увеличится количество вопросов по профильным предметам.

«Важным шагом в обеспечении доступности высшего образования будет усовершенствование заданий ЕНТ. Мы перейдем на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. Эти изменения отвечают Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы. На ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования», - написал министр в Telegram.

Он уточнил, что количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на пять вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

«Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения являются логическим продолжением работ в направлении повышения качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления», - отметил Нурбек.

Таким образом, по информации министра, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе 20 заданий – по «Истории Казахстана», 10 заданий – по «Грамотности чтения», 10 заданий – по «Математической грамотности» и по 40 заданий – по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Но благодаря вносимым изменениям время тестирования сократится: на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут вместо 4 часов. Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

«Еще одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета “Математическая грамотность” для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами “История Казахстана” и “Грамотность чтения”. Хотелось бы подчеркнуть, что тестовые задания по “Математической грамотности” направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых», - сообщил Нурбек.

Также вносятся изменения и по комбинациям профильных предметов. Министр сообщил, что «с учетом мнений и предложений школьников, родителей и педагогической общественности» все поступающие на группы образовательных программ «B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии», «B055 – Математика и статистика», «B063 – Электротехника и автоматизация» будут сдавать комбинацию «Математика-Информатика».

Нурбек напомнил, что в прошлом году министерство официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. А с учетом трех возможностей сдать ЕНТ на платной основе абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз.



