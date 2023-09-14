В США опасаются нападения со стороны Китая и призывают готовиться к войне

Министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл заявил, что Китай является главной угрозой безопасности США и поэтому ВВС и Космические силы должны быстро модернизироваться и адаптироваться, чтобы обеспечить безопасность страны. Как говорится на сайте Пентагона , он призвал готовиться к войне.

«Мы должны быть готовы к войне, в которой у нас нет современного опыта, - сказал Кендалл, подчеркнув, что позиция должна быть радикально адаптирована к новому акценту на конкуренцию между «великими державами». - Угроза нападения со стороны воинствующих экстремистских организаций все еще существует, и мы будем устранять эти угрозы по мере их возникновения. Но Китай, безусловно, является нашей основной проблемой».

Он призвал конгресс США преодолеть блокаду утверждения всех военных кандидатур, принять годовой бюджет и избежать тупика, который может привести к закрытию правительства.

Кендалл подчеркнул, что «война не является неизбежной», поэтому задача армии США — «сдержать эту войну и быть готовыми к победе, если она произойдет»

«Мы все говорим о том, что Воздушно-космические силы должны измениться, иначе мы не сможем предотвратить и даже проиграем войну. Китай переоптимизирует свои силы для конкуренции великих держав и победы над США в западной части Тихого океана уже более 20 лет. Китай создает военный потенциал, специально предназначенный для достижения своих национальных целей и сделает это, если им противостоят Соединенные Штаты», - сказал он.

Он привел в пример создание Китаем двух новых военных сил, в том числе ракетных, которые специально предназначены «для нападения на ценные активы Америки, авианосцы, передовые аэродромы, а также ключевые узлы управления и логистики». Вторая служба, известная как «Силы стратегической поддержки», спроектирована и оснащена «для достижения информационного доминирования в космической и киберсфере».

Опасной точкой поворота, по его мнению, является Тайвань. И точно так же, как интерес России к Украине спровоцировал первую полномасштабную войну в Европе со времен Второй мировой войны, интерес Китая к Тайваню и его реорганизованной армии вызывают беспокойство.

«Если наши возможности и возможности проецирования силы окажутся недостаточными для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще, может возникнуть война. Если это произойдет, и мы не сможем победить, результаты могут бросить длинную тень», - заявил Кендалл и призвал обеспечить оптимизацию ВВС и Космических сил.