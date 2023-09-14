Токаев предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей Центральной Азии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей, чтобы в полной мере реализовать огромный экономический потенциал и увеличить взаимный товарооборот.

«Без преувеличения можно сказать, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. Однако нельзя останавливаться на достигнутом, на наш взгляд, следует в полной мере реализовать наш огромный экономический потенциал. Приоритетной задачей является максимальное задействование наших экономических возможностей», - заявил Токаев.

Представляя свое видение конкретных направлений совместной работы, первым он назвал последовательное наращивание торговых потоков между странами. Глава государства отметил, что у стран есть шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до $15 млрд, а Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям.

«Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway», - предложил президент Казахстана.

Вторым направлением он видит промышленную кооперацию. Здесь он также видит огромный потенциал в создании кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал.

«В этой связи предлагаю разработать план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии. Этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран», - сказал он.

Также Токаев считает важным полноценную реализацию транспортно-логистического потенциала стран ЦА, поскольку «эта стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона».

Четвертым направлением сотрудничества он видит развитие искусственного интеллекта, которое ставит задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг. Он считает, что планомерное расширение зоны применения цифровых решений в странах региона должно стать приоритетом. В качестве примера он привел планы Казахстана довести к 2026 году объем экспорта отечественной IT-отрасли до $1 млрд.

«Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли», - добавил глава государства, подчеркнув, что по мере обострения геополитической напряженности странам ЦА важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса региона.

Еще одним важным направлением в условиях стремительно меняющегося миропорядка Токаев видит совершенствование существующих механизмов взаимодействия стран в сфере безопасности.

«Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности», - предложил президент.

Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, глава государства сообщил, что изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран и прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана.

Также президент Казахстана предложил для активизации сотрудничества «приступить к реализации совместных высококачественных медиапроектов, в том числе созданию общерегионального телеканала, новостных интернет-сайтов».

«Решению этих задач способствовал бы регулярный диалог между профильными ведомствами и информационными агентствами стран Центральной Азии», - считает он.

В завершение глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии.