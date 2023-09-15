Они подозреваются в незаконном завладении средствами дольщиков
В Атырау арестовали учредителей двух компаний-застройщиков
фото Жанары Каримовой

Прокуратурой Атырау начато досудебное расследование в отношении учредителей строительных компаний ТОО «Nazik group» и ТОО «Андорра Констракшн», они подозреваются в незаконном завладении денежными средствами дольщиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Атырауской области.

По данным надзорного органа, более 30 граждан вложили в долевое строительство жилого дома 650 млн тенге, однако спустя два года жилье так и не получили.

Учредители указанных ТОО с санкции суда взяты под стражу.

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