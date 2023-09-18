В Астане задержали руководителей компаний-застройщиков

Из более 4 млрд тенге средств дольщиков фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге
В начале сентября по указанию прокуратуры Астаны в производство департамента полиции передано уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков жилых комплексов «R-Club» и «R-Club Deluxe» по факту мошенничества, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
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