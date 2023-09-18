Из более 4 млрд тенге средств дольщиков фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге
В Астане задержали руководителей компаний-застройщиков
фото Жанары Каримовой

В начале сентября по указанию прокуратуры Астаны в производство департамента полиции передано уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков жилых комплексов «R-Club» и «R-Club Deluxe» по факту мошенничества, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

«Установлено, что сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд тенге, фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге. Застройщиком строительство в запланированный на 4-й квартал 2022г. срок не окончено», - говорится в сообщении прокуратуры.

Создана следственно-оперативная группа, руководители строительных компаний задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время устанавливаются остальные участники преступления и их активы», - отметили в прокуратуре.

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