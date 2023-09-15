Токаев предложил внедрить единую автоматизированную систему учета водных ресурсов в бассейне Аральского моря

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, предложил внедрить единую автоматизированную систему учета распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря, чтобы обеспечить прозрачность использования воды в Центральной Азии.

«Разработка плана работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии», - сказал Токаев, представляя свое видение развития организации.

Другой важной инициативой он видит создание проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. По мнению президента, это позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Токаев также надеется на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА.

«Нынешний саммит убедительно доказывает, что только тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность нашего региона», - заявил он.

Глава государства отметил, что важным вопросом остается скорейшее завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. В этой связи, по его мнению, следует расширить полномочия и ответственность правления и мсполкома Фонда.

«Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА», - добавил он.

А для создания долгосрочного механизма сотрудничества с целью эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии Токаев предлагает создать Международный водно-энергетический консорциум.

Следующую встречу на высшем уровне он предложил провести в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.