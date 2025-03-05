Также ужесточена ответственность за незаконное строительство в водоохранных зонах
Запрет на недропользование в Аральском море принял мажилис
Фотография Владимира Третьякова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан снимет запрет на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в своем секторе Каспийского моря, но запретит недропользование в пределах Аральского моря. Запрет будет действовать на новые контракты и не затронет действующие. Эти нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений в кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам охраны и использования водных ресурсов», который в среду мажилис принял в двух чтениях.

Кроме того, депутаты приняли поправки в кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за незаконный забор воды, незаконное строительство на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах.

Как уточнили депутаты, данные законы приняты для гармонизации положений нового Водного кодекса, который они также приняли во втором чтении в ходе пленарного заседания. Снимается запрет на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря и вводится запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря с учетом особого экологического статуса Приаралья. При этом, уточнили парламентарии, запрет будет действовать на новые контракты и не затронет действующие.

Кроме того, ужесточаются санкции по таким видам правонарушений, как незаконный забор воды, незаконное строительство на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, нарушение условий и режима водопользования, изменение русел и границ водных объектов и так далее.

«В целом, повышение штрафных санкций считаем обоснованным, поскольку действующие размеры штрафных санкций не мотивируют на соблюдение требований законодательства, сейчас гораздо дешевле заплатить штраф, чем выделять средства на их соблюдение», - подчеркнул Казанцев.

Законом вводится ответственность за непроведение или ненадлежащее проведение технического обследования гидротехнических сооружений, а также их эксплуатацию без декларации безопасности.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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