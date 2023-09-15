Химические ожоги дыхательных путей вернули в реестр заболеваний после антикоррупционного анализа

Антикоррупционная служба сообщила, что по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз «Химический ожог дыхательных путей» возвращен в реестр заболеваний.

«Отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе. Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий», - отметили в антикоре.

В ведомстве подчеркнули, что проблема загрязнения региона является основным вопросом карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области. Антикоррупционным мониторингом выявлены факты подачи заведомо фиктивного геологического отчета на утверждение государственной комиссии по запасам. Согласно этому отчету разведано якобы 26,6 млн кубометров суглинка, тогда как весь объем разведанного и утвержденного материала на территории ВКО и области Абай составляет всего 6 млн кубометров. По данным антикора, фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия, поскольку этот объем планировался для возведения дополнительных хранилищ радиоактивных, токсичных отходов.

«По итогам мониторинга уполномоченным органам внесены рекомендации, которые находятся на стадии рассмотрения», - отметили в пресс-службе ведомства.