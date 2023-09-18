Украина освободила еще одно село около Бахмута

Вооруженные силы Украины освободили село Клещеевка около Бахмута, а на прошлой неделе было освобождено село Андреевка, сообщает Русская служба ВВС .

О том, что населенный пункт Клещеевка освобожден, сообщил Украинской службе Би-би-си глава пресс-службы восточной группировки ВСУ Илья Евлаш: «Мы подтверждаем освобождение. Подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, а также объединенной штурмовой бригады национальной полиции „Лють“. Клещеевка освобождена, она украинская».

Накануне в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных за освобождение села.

В пятницу Украина заявила об освобождении Андреевки – еще один населенный пункт около Бахмута и находящийся вблизи линий снабжения города. Контроль над двумя селами позволяет ВСУ окружать Бахмут, приближая блокирование логистических путей в город с южного направления.

В июле официальный представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый пояснял, что освобождение Андреевки улучшит тактическое положение украинских сил и позволит окружить Бахмут или вытеснить из него российскую армию. Ключевыми для окружения Бахмута назывались Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.

Россия установила контроль над Бахмутом в мае этого года после боев, продолжавшихся в течение полугода.