Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане

19-21 сентября неустойчивый характер погоды сохранится на большей части республики; пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным синоптиков, 20-21 сентября под влиянием отрога Западного антициклона без осадков будет лишь на западе и северо-западе Казахстана. На западе, севере и в центре страны ночью и утром прогнозируется туман.

В западных областях республики температура воздуха ночью +5+18 °C, днем повысится до +20+31 °C. На северо-западе, севере страны температура понизится ночью до +3+11 °C, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем повысится до +13+25 °C. В центре республики ночью похолодает до +2+10°C, днем будет +13+21 °C. На востоке ночью +3+11°C, днем понижение до +10+18 °C, на юге, юго-востоке понижение ночью до +8+13 °C, в горных районах -2+3 °C, днем понижение до +15+25 °C, в горных районах +5+10 °C.