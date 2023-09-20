Назначен новый аким Актау

Ербол Избергенов, который был назначен акимом города 3 октября 2022 года, ушел с поста по собственному желанию. Вместо него глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата кандидатуру Улугбека Тналиева, согласованную с администрацией президента. Депутаты поддержали.

Ногаев поблагодарил Ербола Избергенова за проделанную работу, а новому главе города дал ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития Актау.

Улугбек Тналиев родился в 1986 году. Окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности «технологические машины и оборудования», имеет академическую степень магистра технических наук, а также магистра экономики и бизнеса. В разные годы работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау, руководителем управления общественно-политической работы, директором департамента министерства информации и общественного развития. С июня 2022 года был заместителем акима Мангистауской области.