Нагорный Карабах принял решение о прекращении огня

«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», - говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики.

В этой связи власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня в 13:00 по местному времени, о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.

Между тем власти Армении сообщили, что в результате обстрелов Нагорного Карабаха погибли 32 человека, число раненых превышает 200 человек.