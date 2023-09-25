Франция выводит свои войска из Нигера

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о прекращении военного сотрудничества с Нигером. Париж отзывает своего посла и выводит войска из этой страны, сообщает Русская служба ВВС .

Франция по-прежнему считает свергнутого президента Мохамеду Базуму единственным законно избранным лидером страны, а потому отказалась признать новое правительство. Сейчас французский военный контингент в Нигере составляет порядка 1500 человек. По словам Макрона, они будут выводиться постепенно, возможно, до конца года.

Ранее военные Нигера лишили посла Франции дипломатического иммунитета, он и другие сотрудники посольства оказались заблокированными в посольстве. А в минувшую субботу французским самолетам запретили полеты над территорией Нигера. Запрет также действует для «всех военных, оперативных и других специальных полетов», если на них не было получено предварительное разрешение.